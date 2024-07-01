Соревнования по функциональному многоборью прошли в Солнечногорске

В центральном парке Солнечногорска прошли ежегодные соревнования по функциональному многоборью. В «Стальных играх» приняли участие несколько десятков команд. Организовал все местный спортивный клуб «V8».

В этом году на турнире собрались 20 команд по семь человек. Участники приехали из городов Московской области и Москвы.

«Это командный турнир, в котором принимают участие не только профессиональные атлеты, но и просто любители кроссфита. Для спортсменов подготовили пять испытаний, в которые включили упражнения со штангой, бег, гимнастику, плавание на озере и другие задания. Их нужно выполнить на время», — рассказал вице-президент Федерации функционального многоборья Московской области Владимир Сайдашев.