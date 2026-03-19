Соревнования по фитнес-аэробике прошли в Раменском

Чемпионат и первенство Центрального федерального округа по фитнес-аэробике принимал город Раменское — один из ведущих спортивных центров Московской области. В спорткомплексе «Борисоглебский» собралось около тысячи участников.

Команды приехали в Раменское со всей страны, чтобы побороться за путевку на чемпионат и первенство России. Турнир продолжался несколько дней, спортсмены выступали в пяти дисциплинах, демонстрируя свои костюмы, мастерство и синхронность движений. Сложность и артистизм участников в каждой дисциплине оценивал определенный состав судей.

Победители состязаний покажут себя на чемпионате и первенстве России. Масштабный турнир пройдет в столице с 9 по 14 апреля.

Фитнес-аэробика входит в десятку самых востребованных видов спорта. Она основана на аэробных упражнениях, которые выполняются под энергичную музыку. Фитнес-аэробика развивает выносливость, координацию, ловкость, артистизм.