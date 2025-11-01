Соревнования по фигурному катанию провели во Дворце спорта «Арена Лыткарино»

Дворец спорта «Арена Лыткарино» стал центром притяжения для поклонников фигурного катания, приняв у себя соревнования. На льду главной спортивной площадки округа 55 воспитанников местной спортивной школы продемонстрировали результат тренировок.

Юные фигуристы, представляющие различные возрастные группы и уровни подготовки, соревновались в соответствии со своими спортивными разрядами.

«Судейская коллегия внимательно оценивала каждое выступление по двум критериям: технической составляющей и компонентам программы. Это требовало от спортсменов не только исполнения обязательных для их спортивного разряда элементов — будь то сложные прыжки, вращения или шаги — но и демонстрации высокого качества скольжения, артистизма и эмоциональной выразительности», — сообщили в спортивной школе.

Для многих из юных спортсменов эти соревнования стали первым серьезным стартом в их спортивной карьере. Впереди у фигуристов новые вызовы. Уже 18 декабря им предстоит принять участие в Первенстве Московской области по фигурному катанию.