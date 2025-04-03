Соревнования по фигурному катанию прошли в Серпухове

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчане по фигурному катанию Александр Энберт лично приехал посмотреть на мастерство юных спортсменов из разных городов и регионов России. Для многих участников было очень важно чувствовать поддержку и признание профессионала, даже если аксель или тулуп не получилось исполнить с первого раза. Особенно ценно было получить из рук прославленного спортсмена заслуженный приз, что придало соревнованиям особую торжественность и значимость.

Центр развития фигурного катания Cristal ice уже в четвертый раз проводит такой турнир в Серпухове, и с каждый годом растет его популярность. На все соревнования организаторы приглашают именитых мастеров фигурного катания.