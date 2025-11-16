Соревнования по фигурному катанию прошли в поселке Пограничный в Серпухове

На ледовой арене в поселке Пограничный в Серпухове прошел фестиваль «Кристальный лед» на призы Олимпийского чемпиона Максима Маринина. В соревновании приняли участие 75 спортсменов из Московской, Тульской и Калужской областей, а также из Орла и Тюмени.

Фестиваль проводится в пятый раз. Спортсмены получили уникальную возможность пообщаться с именитыми фигуристами и перенять их мастерство.

Отметим, для жителей Серпухова в этом году подготовили интересную новогоднюю программу. На центральном ледовом катке в парке «Питомник» выступят чемпионы фигурного катания академии Евгения Плющенко.

