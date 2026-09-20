Соревнования по экстремальным видам спорта прошли в Серпухове

Открытое городское мероприятие состоялось 18 сентября на стадионе «Труд». Скейт-площадка стала центром притяжения для спортсменов из округа и соседних городов.

Площадка оснащена семью разновысотными фигурами: радиусными и наклонными разгонными горками, перилами, флэт-боксами и другими модулями для трюков разного уровня сложности. Общая площадь — около 800 квадратных метров. Рядом обустроена зона отдыха с тротуарами, скамейками и трибуной на 50 человек.

Соревнования традиционно проводятся с 2012 года по двум дисциплинам: скейтборд и трюковой самокат. Цель — показать уровень ребят и оценить их возможности за определенное время. Каждому участнику дается 1,5–2 минуты на единоличный заезд. За это время спортсмен показывает максимальное количество трюков и навыков.

Среди выступающих — их было около 30 человек — было много участников, которые продемонстрировали высокий уровень мастерства. Мероприятие организовал спортивный клуб «Экстрим» из дворца молодежи «Дружба».

Еще одна специализированная площадка — памп-трек и скейт-парк — открыта в Комсомольском парке в 2024 году. Там тоже проходят соревнования. При этом рампы стадиона «Труд» остаются ежедневной базой для тренировок и локальных сборов скейтбордистов.