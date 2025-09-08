Соревнования по дзюдо пройдут в Серпухове

20 сентября округ будет принимать межрегиональные соревнования «Кубок Серпуховского кремля». Физкультурно-оздоровительный комплекс «Русский медведь» станет местом проведения этого спортивного события.

Турнир посвящен памяти Романа Катасонова, спортсмена и тренера, внесшего вклад в развитие дзюдо в Серпухове.

«Кубок Серпуховского кремля» соберет сильнейших дзюдоистов из разных уголков региона. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Русский медведь» превратится в арену спортивных сражений. Начало турнира запланировано на 12:00.

«„Кубок Серпуховского кремля“ — это не просто соревнования, а значимое спортивное событие для всего города и региона. Это возможность для спортсменов продемонстрировать свои навыки и таланты, для зрителей — насладиться захватывающим зрелищем», — сообщили организаторы соревнований.