Соревнования по дрэг-рейсингу пройдут в Подмосковье в сентябре

Первый в истории Суперкубок RDRC по дрэг-рейсингу пройдет в поселке Быкове 13 и 14 сентября. Соревнования соберут лучших гонщиков со всей страны на самых быстрых автомобилях и мотоциклах, сообщили в подмосковном Минспорте.

Заезды пройдут в формате гандикапа. Суть таких гонок в том, что участники заявляют время прохождения дистанции и должны проехать ближе к ориентиру, но не быстрее, при этом опередив соперника. Быстрый автомобиль стартует позже медленного, разрыв определяют разницей времен. Успех закладывается в скорость реакции водителей и стабильную работу машины.

Помимо гонок, болельщиков и гостей ждет развлекательная программа, а также дрифт-такси, дрэг-такси, трибуна hotseat и экскурсии по автодрому. Для юных посетителей состязаний оборудуют детскую зону с аниматорами, приставкой и аэрохоккеем.

Суперкубок RDRC пройдет совместно с вторым ежегодным фестивалем SUETA CAR FEST, где представят проекты по тюнингу, автоклубы и покажут мото-шоу.

Программа мероприятия доступна на официальном сайте события.

Соревнования организованы в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».