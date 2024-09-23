Соревнования по дартсу и гиревому спорту пройдут в Подольске 28 сентября

В Подольске проходит VIII комплексная спартакиада по месту жительства. Соревнования по дартсу и гиревому спорту пройдут 28 сентября, а недавно состоялся турнир по пулевой стрельбе из пневматической винтовки.

Турнир проходил в спортивном клубе «Цезарь». В нем приняли участие 62 человека. Каждый спортсмен выполнил 10 выстрелов, а результат оценил опытный судья.

Первое место заняла команда «Дубровицы», второе — «Львовский», третье — «Юбилейный».

Отметим, участники будут состязаться в соревнованиях по разным видам спорта до конца года. Ближайшие пройдут 28 сентября на территории спортивного клуба «Труд» в «Спорт-Сервисе».

В итоге комплексной спартакиады победители получат кубок, а призеры — медали и грамоты.

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