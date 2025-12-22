Соревнования по чирлидингу прошли в Одинцове

Чирлидинг — вид спорта, который сочетает в себе элементы акробатики и гимнастики. Клуб «Легион» был основан осенью 2022 года, его история началась с одной взрослой смешанной команды, в которой тренировался всего 21 спортсмен.

Сейчас в клубе уже 230 ребят, которые за три года добились звания обладателей Кубка страны и неоднократно побеждали на всероссийских стартах. Кроме того, представители команды становились лидерами международных состязаний в Китае и Корее, чемпионами Москвы, а также им присвоено более 20 званий «Мастер спорта России».

Сегодня «Легион» активно развивает детское направление. Основная база для тренировок и развития молодых спортсменов находится в общеобразовательных учреждениях Одинцова.