Соревнования по быстрым шахматам прошли в Звенигороде

В бутик-отеле Tatiana Provence в Одинцовском округе прошел ежегодный турнир по быстрым шахматам — «Открытый кубок Звенигорода 2024». В нем участвовали более 60 профессиональных шахматистов в возрасте от семи до 17 лет.

Призовой фонд турнира составил 100 000 рублей, выделенных главой Одинцовского городского округа. Также призеры и участники получили эксклюзивные медали и кубки, подарочные сертификаты и подарки от спонсоров.

Награждение проходило в общем и женском зачетах. Во время мероприятия шла прямая трансляция игр онлайн, а все желающие могли посетить музей «Звенигородский манеж».

Организатором турнира выступил «Звенигородский шахматный клуб» при поддержке главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова.

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