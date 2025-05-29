Соревнования по быстрым шахматам прошли в Химках

В Химках состоялись соревнования по быстрым шахматам среди детей и подростков. Турнир посвятили 12-му чемпиону мира Анатолию Карпову — одному из самых известных гроссмейстеров в истории шахмат.

В поселке Лунево городского округа Химки прошел детский шахматный турнир, посвященный выдающемуся советскому и российскому гроссмейстеру Анатолию Карпову. Мероприятие собрало десятки участников, которые соревновались в дисциплине быстрых шахмат.

Организаторы представили участникам биографию и достижения легендарного шахматиста. В турнире приняли участие юные спортсмены в двух возрастных категориях — до девяти лет и старше.

«Такие соревнования — не только проверка мастерства, но и возможность напомнить молодому поколению о великих людях, которые служат примером для всей страны. Анатолий Карпов — талантливый мастер, 12-й чемпион мира и выдающийся государственный деятель, который по сей день вдохновляет наших юных шахматистов на спортивные подвиги», — отметила лидер движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

В младшей категории победителями стали Ратмир Кочетов и Лаура Аитова. Второе место занял Ростислав Кочетов, а третье — Муслим Каримов.

Среди старших участников первое место поделили Микаэль Бедов и Юлия Делич. На втором — Милош и Анастасия Делич, на третьем — Владимир Рыжейкин.

Турнир был организован в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Как отметил депутат Глеб Демченко, в рамках проекта в Химках уже провели более тысячи мероприятий, направленных на культурное, спортивное и образовательное развитие жителей.