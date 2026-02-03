Соревнования по биатлону прошли в Богородском округе

Соревнования по биатлону «Зимний марафон», посвященные предстоящему Дню защитника Отечества прошли в Ногинске. Мероприятие прошло в соответствии с планом месячника оборонно-массовой работы администрации Богородского округа

Более 70 человек приняли участие в спортивном марафоне, причем самому юному было всего шесть лет. Также на состязаниях присутствовал депутат окружного совета Сергей Катков, который вместе со своими детьми принял участие в марафоне.

Ребята поделились на команды, а их родители стали капитанами. Командам предстояло пройти дистанцию в 400 метров, на которой находились этапы: «Метание мяча» и «Стрельба из пневматической винтовки».

Команды, показавшие лучшие результаты, были награждены грамотами и медалями, а самому маленькому участнику вручили памятный подарок.

После пробега дистанции участники согревались ароматным чаем из самовара с баранками и другими угощениями, вспоминали самые яркие моменты турнира.