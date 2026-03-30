Соревнования по бадминтону среди детей с ОВЗ прошли в Серпухове

В Серпухове 30 марта прошли всероссийские соревнования по бадминтону для детей с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир состоялся в спортивном комплексе «Надежда», участие приняли юные спортсмены из нескольких регионов страны.

Серпухов принимает эти старты уже в пятый раз. В первый игровой день собрались около двадцати спортсменов из Белгородской области, Чувашской Республики и Подмосковья — Электростали, Егорьевска и Серпухова. Финальные встречи пройдут 31 марта, а торжественное награждение состоится 1 апреля.

На открытии присутствовали депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Татьяна Карзубова, депутат окружного Совета Юлия Громова и старший тренер спортивной сборной по парабадминтону Дмитрий Варфоломеев.

«Спорт для людей с ограниченными возможностями — это возможность себя показать и найти себя в жизни», — отметила Юлия Громова.

Турнир имеет и практическое значение: по его итогам определятся кандидаты на первенство и чемпионат России, которые пройдут в Раменском в июне. За развитием адаптивного бадминтона в округе стоит работа администрации, проекта «Равные возможности», школы № 8, Серпуховского колледжа и федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.