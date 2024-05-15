Соревнования по автозвуку прошли в Ногинске | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 15:00 Соревнования по автозвуку прошли в Ногинске Пресс-служба администрации Богородского городского округа

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Самые громкие машины восточного Подмосковья собрались на соревнованиях по автозвуку в Ногинске. Баттл прошел в арт-пространстве «Знатно».

На соревнования приехало более 100 участников со всего восточного Подмосковья. Оценивалось 11 классов замеров, а победителей награждали кубками, медалями и памятными призами для автомобилей — динамиками, усилителями и шумоизоляцией.

Пресс-служба администрации Богородского городского округа

На соревнованиях владельцы машин с прокаченной музыкальной системой предлагали зрителям изнутри оценить качество звучания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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