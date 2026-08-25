Соревнования по автомногоборью прошли в Химках

Первые после летних каникул состязания от школы «Интеграл» состоялись на стадионе технических видов спорта в Старбеево. Трасса, подготовленная тренерами, проверяла не только скорость, но и предельную точность пилотирования.

Тренеры Игорь Оплеснин и Павел Прохоров спроектировали непростую конфигурацию с конусами, где каждое сбитое препятствие добавляло штрафное время.

«Соревнования по автомногоборью — это проверка мастерства и характера. Ребята показали достойные результаты, и я искренне горжусь тем, какой уровень демонстрируют наши спортсмены. Важно, что в Химках создаются условия для развития юных талантов: здесь ребята не просто учатся управлять техникой, а воспитывают в себе упорство, дисциплину и стремление к победе», — отметил лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

Центром внимания стали заезды в классе «Миди»: компактные машины требовали филигранной работы с траекторией, и именно в этой категории определился абсолютный лидер всех стартов. Результат Сергея Фурина — 45,82 секунды — оказался быстрее показателей более мощных машин из класса «Макси». Серебряную награду в «Миди» завоевал Евгений Захаров, бронзу — Никита Кузнецов.

Из 22 пилотов, вышедших на старт, до финиша добрались 16 участников — шестеро не справились с уровнем сложности трассы и были вынуждены сойти с дистанции.