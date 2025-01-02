Соревнования по авиамодельному спорту прошли в Химках
Турнир по авиамодельному спорту «Зимняя гонка» провели в Химках. Участниками стали спортсмены из Москвы, Белгорода и семи городов Подмосковья.
Ребята продемонстрировали умение управлять кордовыми моделями самолетов. Воспитанница Дома юных техников «Интеграл» стала бронзовым призером. Такой же результат — у всей команды «Интеграла».
Третье место в юниорском зачете заняла Ева Питерцева. Она выступила под руководством механика, тренера-преподавателя Андрея Макаркина.
Командные гонки состоялись в классе F-2C. В каждом экипаже были пилот и механик.
Напомним, ранее в Химках провели отборочный этап всероссийского конкурса по авиамодельному спорту «Кибердром Старт». Участниками стали свыше 100 детей в возрасте от 12 до 14 лет из 20 школ.
Центры ресоциализации для осужденных откроют в России
Спортсмены из Химок побывали на встрече с олимпийскими чемпионами
МЧС сообщило о новых выбросах мазута на пляжах Анапы и Крыма
Стало известно, сколько получит победитель новогодней лотереи «Столото»
Соревнования по авиамодельному спорту прошли в Химках
Потери ВСУ на Курском направлении превысили 47 тысяч военных
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте