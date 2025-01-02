Соревнования по авиамодельному спорту прошли в Химках

Турнир по авиамодельному спорту «Зимняя гонка» провели в Химках. Участниками стали спортсмены из Москвы, Белгорода и семи городов Подмосковья.

Ребята продемонстрировали умение управлять кордовыми моделями самолетов. Воспитанница Дома юных техников «Интеграл» стала бронзовым призером. Такой же результат — у всей команды «Интеграла».

Третье место в юниорском зачете заняла Ева Питерцева. Она выступила под руководством механика, тренера-преподавателя Андрея Макаркина.

Командные гонки состоялись в классе F-2C. В каждом экипаже были пилот и механик.

Напомним, ранее в Химках провели отборочный этап всероссийского конкурса по авиамодельному спорту «Кибердром Старт». Участниками стали свыше 100 детей в возрасте от 12 до 14 лет из 20 школ.