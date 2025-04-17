Соревнования по авиамоделированию прошли в Жуковском

Открытое зональное первенство по метательным моделям планеров для закрытых помещений «Герои нашего времени — авиаторы» прошло в школе № 2 города Жуковский. Мероприятие приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Первенство собрало всех любителей авиации, занимающихся техническим творчеством. За несколько дней до соревнований ребята готовили метательные планеры и испытывали их, а затем показали результаты своих трудов.

«Авиация — это душа нашего родного города, и мы рады что юные герои влюблены в небо и увлечены созданием новых пилотируемых моделей, продолжая лучшие традиции нашей малой родины!», — сказала директор Центра детского творчества Людмила Подолян.

Организаторы добавили, что мероприятие было направлено на развитие творческой активности школьников и популяризации инженерных специальностей в области технического моделирования.