Соревнования по авиамоделированию прошли в Химках

В Доме юного техника «Интеграл» состоялось мероприятие, посвященное дню рождения Московского авиационного института. Участникам рассказали об истории вуза и его значении для развития отечественной авиации.

Во время лекции особое внимание уделили истории самого «Интеграла».

«В ходе лекции жителям подробно рассказали об истории Дома юного техника. Она тесно связана именно с этим учебным заведением: на протяжении многих лет увлеченные авиамодельным спортом ребята, вырастая, поступают в МАИ и связывают свою дальнейшую жизнь с авиационной индустрией», — подчеркнула муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Завершилось мероприятие соревнованиями по авиамоделированию. Оно прошло под лозунгом «Успех V единстве поколений» в рамках патриотического движения.

«Эта программа направлена на формирование и поддержание у населения интереса к истории нашей страны. Кроме того, она призвана сохранить и увековечить память о великих делах предков и героях нашего времени», — отметила общественница Алина Шалимова.

Муниципальный депутат Галина Болотова напомнила, что в рамках этой инициативы для жителей города регулярно организуют историко-патриотические мероприятия. С июля прошлого года проведено уже более тысячи таких встреч.