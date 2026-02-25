Соревнования по армрестлингу прошли в Волоколамске

Спортсмены из разных регионов России поборолись за награды на традиционном турнире по армрестлингу в Волоколамском округе. Соревнования состоялись в небольшом поселковом доме культуры в поселке Спасс.

Каждый поединок — это запредельная концентрация, тщательная подготовка и сама схватка, зачастую длящаяся всего пару секунд. И каким бы драматичным ни получился итог, после соперники пожимают друг другу руки.

Среди постоянных команд-участниц — сборная Калужской области под руководством трехкратного чемпиона мира, мастера спорта международного класса Максима Черского. «Здесь все уютно, по-домашнему, здорово. В спортивных кругах этот турнир уже завоевал свое почетное место», — отметил Максим Черский.