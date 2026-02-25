Соревнования по армрестлингу прошли в Волоколамске
Спортсмены из разных регионов России поборолись за награды на традиционном турнире по армрестлингу в Волоколамском округе. Соревнования состоялись в небольшом поселковом доме культуры в поселке Спасс.
Каждый поединок — это запредельная концентрация, тщательная подготовка и сама схватка, зачастую длящаяся всего пару секунд. И каким бы драматичным ни получился итог, после соперники пожимают друг другу руки.
Среди постоянных команд-участниц — сборная Калужской области под руководством трехкратного чемпиона мира, мастера спорта международного класса Максима Черского. «Здесь все уютно, по-домашнему, здорово. В спортивных кругах этот турнир уже завоевал свое почетное место», — отметил Максим Черский.
Турниру в Спассе отведено особое место в календаре: он посвящен Дню защитника Отечества и является важным этапом в подготовке к чемпионату России, который пройдет в апреле в городе-герое Орле.
Главным идейным вдохновителем и организатором соревнований является житель Волоколамского округа Геннадий Пушкин. Он — неоднократный чемпион России, в сентябре 2025 года выиграл и свой первый чемпионат мира.
Наряду с мужчинами, в турнире традиционно принимали участие и представительницы прекрасного пола. На сей раз силами померились восемь девушек в двух весовых категориях.