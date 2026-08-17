Соревнования по академической гребле прошли в Серпухове

16 августа на базе спортивной школы «Ока» состоялось Первенство городского округа Серпухов по академической гребле. Более 30 юных спортсменов вышли на старт, чтобы продемонстрировать мастерство, выносливость и стремление к победе.

Благодаря благоприятным погодным условиям соревнования на реке Оке прошли на высоком уровне. Участники состязались в различных дисциплинах — от одиночных заездов до выступлений экипажей-четверок.

В этом году конкуренция стала еще выше: к воспитанникам из Пущино присоединилась сильная команда из Мытищ. Спортсмены показали хорошую подготовку и настоящий характер, борясь за лучшие результаты.

Развитие массового спорта остается одним из приоритетных направлений в городском округе. Для юных спортсменов создаются условия для тренировок и роста — работают современные спортивные объекты, а опытные тренеры помогают раскрывать потенциал каждого участника.

Тренерский состав во главе с Юрием Протопоповым развивает гребной спорт в округе. Воспитанники школы достойно представляют Серпухов на соревнованиях регионального и всероссийского уровней.