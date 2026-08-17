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Соревнования по академической гребле прошли в Серпухове

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

16 августа на базе спортивной школы «Ока» состоялось Первенство городского округа Серпухов по академической гребле. Более 30 юных спортсменов вышли на старт, чтобы продемонстрировать мастерство, выносливость и стремление к победе.

Благодаря благоприятным погодным условиям соревнования на реке Оке прошли на высоком уровне. Участники состязались в различных дисциплинах — от одиночных заездов до выступлений экипажей-четверок.

В этом году конкуренция стала еще выше: к воспитанникам из Пущино присоединилась сильная команда из Мытищ. Спортсмены показали хорошую подготовку и настоящий характер, борясь за лучшие результаты.

Развитие массового спорта остается одним из приоритетных направлений в городском округе. Для юных спортсменов создаются условия для тренировок и роста — работают современные спортивные объекты, а опытные тренеры помогают раскрывать потенциал каждого участника.

Тренерский состав во главе с Юрием Протопоповым развивает гребной спорт в округе. Воспитанники школы достойно представляют Серпухов на соревнованиях регионального и всероссийского уровней.

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