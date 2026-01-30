Соревнования по аэрохоккею среди инвалидов прошли в Воскресенске

Новый сезон стартовал в воскресенском спортивном клубе инвалидов «Лидер» 29 января. Первым этапом Лиги «Лидера» стал турнир по аэрохоккею.

В соревнованиях приняло участие более 40 спортсменов из Воскресенска, Егорьевска, Коломны и Куровского. Спортсменов поприветствовали почетные гости — депутат окружного совета Геннадий Коротеев и председатель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура.

Участники боролись за медали по олимпийской системе. Среди женщин лучшей была Екатерина Шутова, которая не оставила шансов соперницам ни в отборочном цикле, ни в финале. В решающей встрече в овертайме ей уступила со счетом 1:2 Виктория Пронина. Бронзовая награда досталась Любови Пушкаревой, в дополнительно время переигравшей Зинаиду Журавлеву из Озер со счетом 1:0.

У мужчин борьба в финале разгорелась между двумя представителями Коломны. В решающей встрече сильней оказался Владимир Сурков, который и стал победителем турнира. Николай Белоусов занял второе место, на третьем — Сергей Колесников из Егорьевска, обыгравший воскресенца Александра Громова 3:1.

Участникам Лиги «Лидера» предстоят еще11 турниров, по итогам которых станут известны победители общего зачета и обладатели кубков.