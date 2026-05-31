Соревнования операторов БПЛА прошли в Серпухове

Фестиваль гонок дронов «Вызов гравитации» прошел 30 мая и собрал около 50 участников из Москвы, Подмосковья, Брянской области и Ставропольского края. Событие вошло в цикл программ, посвященных 100-летию академика А. А. Логунова, и стало площадкой для демонстрации современных технологий беспилотной авиации.

Фестиваль подчеркнул преемственность поколений в развитии отечественной науки и технологий. Его посвятили памяти академика Анатолия Логунова, имя которого связано с формированием сильной научной школы. Организаторы сделали акцент на разработках, которые сегодня находят применение в самых разных сферах жизни и помогают решать практические задачи.

Программа объединила инженерное, IT и спортивное направления. Гости наблюдали за соревнованиями пилотов, знакомились с образцами беспилотников на выставке, посещали мастер-классы и следили за трансляцией полетов с камер дронов. Для желающих работал специальный симулятор, который позволял попробовать себя в роли оператора беспилотного аппарата.

Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и навыки управления техникой. На площадке собрались пилоты из нескольких регионов страны, что позволило обменяться опытом и показать возможности современных беспилотных систем.

Особое внимание организаторы уделили практическому значению беспилотных технологий. Сегодня дроны применяются в сельском хозяйстве, логистике, спасательных операциях и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Такие разработки помогают быстрее находить людей, контролировать обстановку на больших территориях и повышать эффективность работы специалистов.

«Отметили грамотами Серпуховский православный военно-спортивный клуб имени князя Владимира Храброго, который активно развивает это направление. Также спецпризы получат сильнейшие участники в своих категориях», — сказал глава муниципалитета Алексей Шимко.

По итогам фестиваля организаторы наградили наиболее активных участников и отметили вклад организаций, занимающихся развитием беспилотных технологий и технических видов спорта.