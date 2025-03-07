Соревнования областного этапа чемпионата «Профессионалы» начались в Серпухове

Стартовал самый сложный соревновательный день чемпионата Московской области по компетенции «Кинология». В конкурсе принимают участие шесть человек.

Участники должны продемонстрировать знание нормативно-правовых документов о содержании, использовании служебных животных в органах внутренних дел Российской Федерации, Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и органах Федеральной службы исполнения наказаний.

В модуле В «Подготовка и применение собак по породам и видам служб» конкурсантам нужно составить и отработать алгоритм подготовки собаки к определенному виду служебной деятельности — поиску наркотических веществ.

Чтобы выполнить задание модуля Г, кинологи должны провести экспертизу и оценку собаки по официальным документам Российской кинологической федерации «Свидетельство о прохождении племенного смотра». Эта процедура требует внимания и сосредоточенности, поскольку именно от нее зависит оценка животного на выставке.

Выполнение заданий оценивает представитель работодателя, заместитель начальника СИЗО № 3 УФСИН России по Московской области Владислав Щетинин вместе с группой экспертов.