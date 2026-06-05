Соревнования на право ношения крапового берета прошли в Балашихе

Традиционные квалификационные испытания на право ношения крапового берета прошли на базе Центра специальной подготовки «Витязь» в Балашихе. В мероприятии приняли участие глава Балашихи Сергей Юров, Герой России, президент Ассоциации военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа «Братство краповых беретов „Витязь“ Сергей Лысюк.

Участникам предстояло пройти один из самых сложных экзаменов в силовых структурах страны. Программа включала марш-бросок по пересеченной местности, полосу препятствий, огневую и высотную подготовку, комплекс специальных упражнений, а также спарринг.

«История Балашихи неразрывно связана с дивизией имени Дзержинского, Центром специального назначения „Витязь“ и традициями крапового берета. Уже многие годы именно на нашей территории проходят квалификационные испытания. Сегодня краповый берет остается символом мужества, патриотизма и преданности Родине, а также важным нравственным ориентиром для молодого поколения», — сказал Балашихи Сергей Юров.

Участие в испытаниях в этом году приняли 36 военнослужащих из разных регионов России. До финального этапа дошли два кандидата, которые успешно выполнили все нормативы и получили право носить краповый берет.

«Краповый берет был и остается высшим знаком отличия подразделений специального назначения. Его получают только те, кто способен продемонстрировать высокий уровень подготовки, силу характера и готовность преодолевать самые серьезные испытания», — отметил Герой России Сергей Лысюк.

Испытания на право ношения крапового берета проводятся в Центре специальной подготовки «Витязь» с 1988 года. За десятилетия они стали важной частью истории отечественного спецназа и символом преемственности лучших традиций российского воинства.