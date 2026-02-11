Соревнования «Молодежный спринт» пройдут в Наро-Фоминске 14 февраля

«В отличие от классических марафонов, спринт требует от лыжников предельной концентрации и силы. Организаторы подготовили трассу, подходящую для коротких, но интенсивных забегов. В каждой возрастной группе и спортивной категории борьба развернется за попадание в пятерку лучших — именно пять самых быстрых лыжников в каждой номинации будут признаны триумфаторами дня», — сообщили организаторы.

Организационный комитет, в который вошли представители администрации, ведет работу в режиме «полевого штаба». Специалисты лично инспектируют каждый метр будущей трассы: идет профилирование лыжни, подготовка стартового и финишного городков. Особое внимание уделено безопасности: на протяжении всего мероприятия будут дежурить бригады скорой медицинской помощи и сотрудники экстренных служб.