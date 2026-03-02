Соревнования «Мещерская лыжня» прошли в Орехово-Зуеве

Лыжная трасса «Ананьева Гора» в Орехово-Зуеве стала центром зимнего праздника. Здесь состоялся традиционный турнир «Мещерская лыжня», который в этом году собрал рекордное количество участников — более 150 спортсменов.

Мероприятие объединило поклонников лыжного спорта со всей Московской области, а также из столицы. На старт вышли атлеты самого разного возраста и уровня подготовки. Самому юному лыжнику, преодолевшему дистанцию, исполнилось 10 лет. Для участников были предложены дистанции на любой вкус: от коротких 500-метровых спринтов для самых молодых и начинающих до пяти-километровых забегов.

«Торжественное открытие соревнований стало настоящим праздником для всех присутствующих. С приветственным словом и теплыми пожеланиями к спортсменам обратились почетные гости: депутат Московской областной Думы Максим Коркин и заместитель главы Орехово-Зуевского округа Данила Просвиров. Они подчеркнули важность развития массового спорта, поблагодарили организаторов за высокий уровень проведения турнира и пожелали участникам честной борьбы и новых личных рекордов», — сообщили организаторы.

После забегов состоялась церемония награждения. Лыжники, показавшие лучшее время в своих категориях, под аплодисменты получили медали и кубки.