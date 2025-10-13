Соревнования ловчих птиц прошли в Можайском округе

Кубок Московского общества охотников и рыболовов во второй раз собрал в окрестностях деревни Клементьево любителей и профессионалов соколиной охоты. В этом году за звание лучших боролись девять участников.

Победителей определили в трех номинациях. Птицы демонстрировали свою скорость на дистанции в 400 метров, выполняли скоростные атаки на дичь с высоты, показывая свою мощь и ловкость, а также преследовали дичь в угон.

В прошлом году одна из птиц, выполняющих роль дичи, от преследования, залетев в шатер организаторов. Теперь к турниру специально подготовили спортивных голубей, которые держали интригу до последнего и отчаянно сопротивлялись, делая состязания еще более захватывающими.

В итоге победителем в категории «Соколы на скорость» стал Антон Поляков. Лучшим в номинации «Соколы с кругов» был Дмитрий Родионов, в категории «Ястребы охотничья практика» выиграл Дмитрий Ларин.