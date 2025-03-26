Соревнования Лиги предприятий начались в Балашихе

Первые игры Лиги предприятий, организованные местной торгово-промышленной палатой, стартовали в Балашихе. В соревнованиях приняли участие команды семи организаций, которые состязались в четырех дисциплинах: фиджитал-футболе, шахматах, баскетболе 3×3 и волейболе.

Фиджитал-футбол стал уникальной особенностью турнира. В этом виде спорта первый тайм каждой игры проводился на игровой приставке, а второй — на реальном поле, что позволяло объединить виртуальный и физический аспекты футбола. По итогам турнира первое место в общем зачете заняла команда Научно-исследовательского инженерного института.

Президент Балашихинской ТПП Анатолий Шестаков отметил, что спорт является мощным инструментом для формирования сплоченности и повышения лояльности внутри компаний. Он подчеркнул, что Балашихинская Лига предприятий предоставляет отличную возможность для обмена опытом между представителями различных предприятий городского округа.

Встреча Анатолия Шестакова с Никитой Тарасевичем, начальником управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашихи, состоялась в местной ТПП. Основной темой обсуждения стала возможность участия предприятий-членов ТПП в этом новом проекте.

Активное участие в спортивных мероприятиях способствует не только развитию физической культуры среди сотрудников предприятий, но и значительно улучшает командный дух, что напрямую влияет на эффективность бизнеса. Балашихинская Лига предприятий станет уникальной платформой для укрепления корпоративного духа, установления новых деловых связей и создания здоровой конкуренции среди участников.