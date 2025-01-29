Соревнования Кубка АМА «Снежная битва» прошли в Можайском округе

На автодроме Aliskino Motorsport Arena, расположенном неподалеку от хутора Бычково в Можайском округе, прошли захватывающие соревнования среди экипажей багги. Специально подготовленная трасса для ралли-рейдов и мотокроссовых заездов стала ареной для зрелищных гонок.

Перед началом соревнований участников поприветствовала заместитель главы Можайского муниципального округа Мария Азаренкова. Она выразила благодарность организаторам за отлично подготовленное мероприятие и отметила высокий уровень мастерства участников.

Среди участников «Снежной битвы» были звезды российского автоспорта: чемпион России по ралли-рейдам Борис Гадасин, обладатель Кубка России по ралли-рейдам и пилот «Формулы-1» Никита Мазепин, а также именитая автогонщица Анастасия Нифонтова.

Зрители с восторгом наблюдали за динамичным прохождением трассы и эффектными прыжками багги, создававшими атмосферу настоящего спортивного шоу.

Финальный заезд стал кульминацией соревнований: шесть автомобилей боролись за победу на последних пяти кругах дистанции, которые проходили уже в вечернем освещении прожекторов. Напряжение достигло своего пика, а борьба была невероятно зрелищной.

Победителем гонки и обладателем переходящего кубка стал Никита Мазепин, который набрал 370 баллов и заслужил овации как судей, так и зрителей.