Соревнования конькобежцев Приволжского федерального округа завершились в Коломне

Конькобежный центр «Коломна» принял первенство Приволжского федерального округа среди юниоров. В соревнованиях участвовали около 180 спортсменов от 14 до 17 лет из регионов округа.

Спортсмены приехали из Кировской, Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областей, республик Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия и Пермского края. Коломенский лед полностью соответствовал требованиям — он был быстрым и комфортным, поэтому второй этап решили провести здесь.

«Коломенский лед катит отлично, и я рад, что эти соревнования проходят тут», — сказал победитель гонки на 1000 метров Игорь Татаринов из Кировской области.

Эти старты стали отборочными для XIII зимней Спартакиады учащихся России 2026 года. Соревнования по конькобежному спорту среди юношей и девушек 14–17 лет пройдут в Челябинске со 2 по 7 марта.

21 января коломенская арена примет первенство Северо-Западного федерального округа среди юниоров 14–15 и 16–17 лет.