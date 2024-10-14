Соревнования команд «Единой школьной лиги» начнутся в Дмитрове в ноябре

Команды 12 школ Дмитровского городского округа будут бороться за победу в турнире «Единой Школьной лиги». Муниципальный этап соревнований стартует в ноябре и продлится до апреля.

Соревнования «Единой Школьной лиги» в 2024 году проходят в 11 муниципалитетах Подмосковья. Проект был опробован в 2023 году в Балашихе, где в нем участвовали команды 28 школ. Школьники состязались в мини-футболе, шахматах, баскетболе и волейболе.

Главней задачей программы является объединение городских округов для популяризации спорта и физкультуры в учреждениях образования. Соревнования проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта и Минобразования Подмосковья, а также областной Дирекции по организации и проведению спортивных мероприятий.

Региональный этап «Единой Школьной лиги» пройдет весной 2025 года.

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