Соревнования ко Дню самбо прошли в Подольске

В Подольске состоялись масштабные соревнования, посвященные Дню самбо. В них приняли участие 150 спортсменов из различных спортивных коллективов городского округа.

В числе участников были самбисты школы № 14, клубов «Витязь» и «Добрыня», климовского клуба дзюдо и самбо «Сакура», а также секций физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» и клубов дзюдо «Русич» и самбо «Каскад».

Соревнования проходили на открытом ковре в комплексе «Заречье», где самбисты состязались в двадцати двух весовых категориях и двух возрастных группах.

Организатор и судья соревнований, мастер спорта международного класса по самбо, чемпион Европы 2018 года и обладатель Кубка Мира 2016 года Евгений Максимов отметил, что для многих ребят эти соревнования были первыми и все они выступили достойно.

Так, от Федерации дзюдо и самбо Подольска победителями турнира стали Александр Торопов и Ксения Кичанова, от клуба самбо «Добрыня» Бабаджон Хафизов и Рамазан Омаров, от климовского клуба дзюдо и самбо «Сакура» Иван Панферов, Егор Леонов, Никита Никитин, Руслан Ганиев, Азимжон Махкамов, Борис Мамазеяев, Бехзод Тухтаев, Егор Морозов, Юлия Панкратова и Софья Арефьева.

Соревнования стали ярким событием для всех участников и зрителей, продемонстрировав высокий уровень подготовки юных спортсменов и их стремление к победе.

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