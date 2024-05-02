Соревнования юных судомоделистов прошли в Орехово-Зуеве | 360°

02 мая 2024, 12:34
Соревнования юных судомоделистов прошли в Орехово-Зуеве
Первые в наступившем сезоне соревнования судомоделистов прошли в Орехово-Зуевском городском округе. Дети вместе с родителями спустили на воду радиоуправляемые модели на водоеме в парке «Дулевский».
Ребята занимаются в судомодельном кружке в Центре технического творчества Ликино-Дулевской гимназии под руководством опытного конструктора Евгения Баркова.
Реклама
«По сложившейся традиции в мае мы начинаем весенне-летний сезон. Открываем его соревнованиями, а затем тренируемся на этом прекрасном водоеме в нашем парке», — рассказал Барков.
Многие дети занимаются в кружке с первого класса. В этот раз в соревнованиях участвовали модели длиной до 14 сантиметров. Участникам предстояло зайти в шесть ворот не касаясь буйков за семь минут.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Модели
Корабли
Орехово-Зуево
Парки
Реклама
Реклама