Соревнования юных судомоделистов прошли в Орехово-Зуеве | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 12:34 Соревнования юных судомоделистов прошли в Орехово-Зуеве Источник фото: Ольга Сычева

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Первые в наступившем сезоне соревнования судомоделистов прошли в Орехово-Зуевском городском округе. Дети вместе с родителями спустили на воду радиоуправляемые модели на водоеме в парке «Дулевский».

Ребята занимаются в судомодельном кружке в Центре технического творчества Ликино-Дулевской гимназии под руководством опытного конструктора Евгения Баркова.

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«По сложившейся традиции в мае мы начинаем весенне-летний сезон. Открываем его соревнованиями, а затем тренируемся на этом прекрасном водоеме в нашем парке», — рассказал Барков.

Многие дети занимаются в кружке с первого класса. В этот раз в соревнованиях участвовали модели длиной до 14 сантиметров. Участникам предстояло зайти в шесть ворот не касаясь буйков за семь минут.

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