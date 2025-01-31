Соревнования юных авиамоделистов из кружка «Колибри» прошли в Лобне

В Лобне прошли состязания юных воспитанников авиамодельного кружка «Колибри» по запуску моделей самолетов. Ребята смастерили планеры своим руками.

Восемь авиамоделистов в возрасте от 11 до 15 лет показали свои навыки по сборке и запуску планеров. Участников оценивали по нескольким критериям: высота, дальность и продолжительность полета модели, а также техническое мастерство конкурсантов.

Планер Максима Фадеева преодолел дистанцию 22 метра и поднялся на высоту полтора метра.

По словам судьи Даниила Рогачева, если бы возможности зала позволяли, модель пролетела бы еще дальше.

Победителям турнира вручили дипломы и медали. Участник, занявший первое место, получил в подарок сборную модель самолета МИГ- 23 от компании «Звезда».

Отметим, что летом пройдут соревнования по запуску воздушных змеев и моделей самолетов с резиновыми моторами.