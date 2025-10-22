Соревнования юниоров по вольной борьбе прошли в Рузе

Отборочный турнир перед чемпионатом и первенством Московской области собрал около полусотни юных спортсменов. Несмотря на товарищеский статус соревнований, страсти на борцовском ковре и вне его разгорелись нешуточные.

Выпускник Рузской спортивной школы, неоднократный призер областных турниров, а ныне студент Российского университета транспорта Андрей Буданов приехал на соревнования и отлично провел свою схватку. Он отметил, что помогли родные школьные стены, где постигал технику, набирался опыта, которым теперь сам готов делиться с младшими товарищами.

«Всю жизнь боролся здесь, тренер уже стал вторым отцом. И если тренер зовет, я прихожу — мне не сложно, просто тут родной зал. Если тренер просит показать что-то, мы встаем в пару и показываем приемы. Просто кого-то наставляю, кого-то секундирую, вместе ездим на соревнования, показываю что-то, рассказываю», — поделился Андрей Буданов.

Директор спортивной школы «Руза» Александра Колесникова рассказала, что в секции вольной борьбы под руководством опытных тренеров занимается более 70-ти ребятишек. Юные спортсмены достойно представляют Подмосковье и свою школу на межрегиональных и всероссийских соревнованиях, становились победителями первенства России по вольной борьбе.

«Планируем развиваться и дальше в этом направлении и готовить наших спортсменов к олимпийским высотам», — сказала Александра Колесникова.