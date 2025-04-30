Соревнования юнармейских команд прошли в Ленинском округе

Традиционные игры «Юнармия, вперед!» были организованы на территории музея-заповедника «Горки Ленинские» уже в седьмой раз. В состязаниях приняли участие 160 военно-патриотических и юнармейских отрядов со всего Подмосковья и из Москвы.

Ленинский округ представлял юнармейский отряд Мисайловской школы № 1. Каждая команда состояла из семи юношей и девушек в возрасте от 12 до 17 лет. Ребятам предстояли нелегкие испытания, среди которых были смотр строя и песни, марш-бросок «Болото», имитационная стрельба, боевое развертывание, сборка и разборка автомата Калашникова и многие другие. Участники также должны были показать знание истории Великой Отечественной войны» и воинских званий Вооруженных сил Российской Федерации

Директор музея-заповедника Евгения Сарамуда, что это мероприятие стало не только зрелищным, но и познавательным. По словам начальника штаба всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Евгения Лукошникова, все участники показали хорошую военную подготовку, собранность, дисциплинированность и любовь к Родине. «Здорово, что юнармейцы не только словами, но и настоящими делами доказывают свою готовность защищать страну», — подчеркнул Евгений Лукошников.