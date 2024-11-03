Соревнования Единой школьной лиги стартовали в Подольске

В городском округе Подольск стартовали состязания Единой школьной лиги. Они объединили около 2000 участников из 29 школ муниципалитета.

Торжественное открытие соревнований Единой школьной лиги прошло в спортивном комплексе «Юность». Пилотный проект запустили в Подмосковье еще в прошлом году.

«Наш муниципалитет одним из первых присоединился к проекту нашего губернатора Андрея Воробьева — Единая школьная лига. Он уже объединил больше 2000 наших школьников на пути к активному образу жизни. Хочу пожелать вам ярких побед, хороших эмоций, незабываемых впечатлений и честной борьбы», — сказал заместитель главы городского округа Подольск Вадим Буров.

Участники состязаний уже совсем скоро продемонстрируют свое мастерство в волейболе, футболе, баскетболе и шахматах. Кубок соревнований вручат команде, которая представит округ на втором этапе соревнований среди других муниципалитетов.

«Сегодня у нас торжественное открытие школьной лиги. Стартовали соревнования по волейболу среди юношей и девушек, в дальнейшем начнутся соревнования по футзалу, баскетболу, и шахматам. В течение четырех месяцев ребята будут бороться за звание лучшей школы», — поделился руководитель Школьной лиги в Подольске, участник СВО Михаил Внутских.

Он также добавил, что финальные игры проведут в апреле. Победитель представит Подольск на областных соревнованиях.