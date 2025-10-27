Соревнования Единой школьной лиги Подмосковья начались в Ленинском округе

В Ленинском округе дали старт соревнованиям Единой школьной лиги Подмосковья в рамках проекта губернатора Андрея Воробьева . В церемонии открытия приняли участие почетные гости.

Участников Единой школьной лиги Подмосковья поприветствовал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

«Этот проект открывает новые возможности для развития школьного спорта. Мы создаем условия, чтобы каждый ребенок мог проявить свои способности, а талантливые спортсмены получали достойную поддержку. Уверен, что лига станет традицией и поможет воспитать новое поколение чемпионов», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Совета депутатов Валерий Черников, куратор Единой школьной лиги, начальник управления по делам молодежи в Ленинском округе Владимир Каширин, начальник управления образования Наталия Киселева, заслуженный мастер спорта России Диана Густилина, руководители образовательных учреждений, учителя физкультуры и делегации спортсменов.

После официальной части провели соревнования по стритболу и футболу.

«Спорт — это главное в моей жизни. Моим вдохновителем в футболе стал Игорь Акинфеев, поэтому и я играю на позиции вратаря. Сегодня очень важно выиграть и занять первое место», — отметил участник Единой школьной лиги, ученик Бутовской школы № 2 Николай Цымбалюк.

Единая школьная лига объединила 18 команд Ленинского округа. Победители представят муниципалитет на областном этапе и поборются за звание лучшей сборной Подмосковья.