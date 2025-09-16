Соревнования Единой школьной лиги начнутся в Богородском округе в октябре

В октябре в Богородском округе стартует Единая школьная лига» — масштабный региональный проект, разработанный по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Главная цель — привлечь как можно больше учащихся к регулярным занятиям спортом.

ЕШЛ — это не просто соревнования, а возможность проявить себя, найти друзей и научиться работать в команде. Уникальность лиги в том, что наставниками для ребят выступят олимпийские чемпионы, чемпионы России и мастера спорта. Они будут проводить мастер-классы и делиться своим опытом.

Команды из всех школ округа уже получили новую экипировку и готовы к борьбе. В течение года пройдут турниры по футзалу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам. Примут участие в соревнованиях порядка 1300 учащихся. Победители получат кубки, медали и призы, а лучшая команда представит округ на областном этапе.

Проект станет ежегодной традицией и направлен на создание комплексной системы развития школьного спорта, что является уникальной возможностью для учащихся.