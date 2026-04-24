Соревнования дружин юных пожарных прошли в Одинцове

В Одинцовском округе на базе Лесногородской средней общеобразовательной школы 23 апреля состоялся зональный этап соревнований «Лучшая дружина юных пожарных». Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Детям Подмосковья — безопасную жизнедеятельность».

В состязаниях приняли участие девять команд из различных городских округов Московской области, в том числе дружина юных пожарных «Пионер», представлявшая Лесногородскую школу. Программа мероприятия включала разнообразные спортивные и творческие конкурсы.

Торжественная церемония открытия началась с приветственных слов в адрес участников. К собравшимся обратились заместитель главы Одинцовского городского округа Ольга Ткачева и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципалитету Владимир Сторожук. Призерам и участникам были вручены грамоты и памятные подарки. В ближайшее время финалистам предстоит выступление на областном этапе соревнований.