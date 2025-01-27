Одни из самых ожидаемых лыжных соревнований прошли в Центре зимних видов спорта в Дмитрове. На старт вышли участники в возрасте от семи до 77 лет из Москвы и Подмосковья, Смоленска, Ярославля, Обнинска и других городов России.

Лыжные гонки проходили в формате одиночного старта: каждый участник выходил на трассу с интервалом в 15 секунд. Дистанции были традиционными: от одного до 10 километров, в зависимости от возрастной группы.

«Эти соревнования проводятся в нашем округе уже более 20 лет и ежегодно собирают множество участников и зрителей», — отметил глава муниципалитета Иван Курданин.



Старейший участник соревнований, 77-летний Юрий Перов, отметил, что каждый год с удовольствием выходит на старт «Дмитровской лыжни». «Хотелось бы, чтобы больше любителей беговых лыж моей возрастной группы активно участвовали в таких спортивных праздниках», — сказал он.



Спортсмены Дмитровского округа показали на соревнованиях отличные результаты.

Победителями стали заняли Тимур Красненков, Лариса Василенко и Андрей Климов. Все призеры соревнований получили кубки, грамоты и медали.

Участники Дмитровской лыжни» не только соревновались — для них подготовили культурно-развлекательную программу с участием творческих коллективов ЦКР «Подосинковский» и юных актеров театра «Колесо». А полевая кухня угощала всех вкусной кашей, выпечкой и горячим чаем из самовара.