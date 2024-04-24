Соревнования для начинающих робототехников пройдут в Подмосковье | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 18:11 Соревнования для начинающих робототехников пройдут в Подмосковье пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Региональный отбор на российскую робототехническую олимпиаду пройдет в Подмосковье 12 мая. Молодые люди до 22 лет могут зарегистрироваться для участия до 3 мая.

Участникам предложат на выбор 11 дисциплин: инженерия, творчество, робоспорт и другие. К участию приглашаются юные робототехники от шести до 22 лет. Свои силы могут попробовать как опытные, так и начинающие робототехники. С правилами участия можно ознакомиться на сайте «РобоФинист» в разделе «Программа».

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Победители и призеры регионального этапа получат возможность представить Подмосковье на национальном этапе олимпиады, который пройдет с 27 по 29 июня в Оренбурге.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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