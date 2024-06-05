Соревнования для детей с ОВЗ провели в Воскресенске

В воскресенском клубе «Лидер» состоялись соревнования для детей с ограниченными возможностями здоровья, но безграничным желанием радоваться жизни. На кону — призы депутата Мособлдумы Екатерины Лобышевой, которая своим примером вдохновляла и вдохновляет подрастающее поколение покорять новые вершины.

Соревнования — это прекрасная возможность для ребят проявить себя, закалить характер и волю к победе. Год назад Дарья Гарипова только начинала свой путь как спортсменка клуба «Лидер» и рассказывала о планах поехать на Всероссийскую летнюю спартакиаду. Сегодня юная легкоатлетка может похвастаться золотой медалью первенства России.

«Я выполнила норматив кандидата в мастера спорта, теперь будем стараться выполнить мастера спорта», — ставит новые цели Даша.

Подрастающему поколению есть на кого равняться. Спортсмены «Лидера» защищают честь страны на соревнованиях самого высокого уровня. Клуб становится брендом Московской области — его чемпионов знают и берут с них пример.

«Этот год у нас был очень хорошим, плодотворным. У нас появились медали в бадминтоне, в плавании, легкой атлетике. Мы не останавливаемся на достигнутом, мы идем дальше!» — говорит директор Спортивного клуба инвалидов «Лидер» Алексей Кузнецов.

Чтобы держать такую высокую планку, нужно постоянно совершенствовать свои физические навыки, а также улучшать материально-техническую базу. Поэтому сегодня в клубе ведется ремонт сразу двух залов — игрового и тренажерного.

«Это не просто косметический ремонт, мы делаем основание пола более крепким, прочным и долговечным. Мы не только привлекаем спонсоров, но стараемся нашим бюджетом пополнять копилку игр, тренажеров, различных инструментов для восстановления спортсменов», — рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Воскресенск Михаил Бахтов.

В клубе инвалидов «Лидер» занимаются более 20 детей. Для них спорт — главное лекарство, а подобные праздники укрепляют веру в собственные силы.

На протяжении всего праздника «лидерцев» поддерживали их друзья и близкие. С такой дружной командой юные спортсмены без труда прокачали свою силу, ловкость, волю к победе и завоевали заслуженные награды. Ведь в этих соревнованиях нет и не может быть проигравших.

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