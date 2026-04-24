Соревнования авиамоделистов прошли в Химках

22 апреля в Химках, в Доме юных техников «Интеграл», состоялись соревнования по авиамодельному спорту в классах F-2A гоночные модели и F-2B пилотажные модели. 17 спортсменов из Дома юна техников «Интеграл» имени академика П. Д. Грушина и спортивной школы «Виктория» боролись за победу в первенстве городского округа Химки.

Семь человек соревновались в классе F-2A, где участники стремились развить максимальную скорость на кордовых скоростных моделях, а в классе F-2B, посвященном фигурам высшего пилотажа на кордовых пилотажных моделях, — десять.

Первое место по итогам в общем зачете класса F-2A занял Павел Нифонтов из «Интеграла», второе — Сумайя Халимова, третье — Матвей Русев. Среди юношей до 14 лет в этом классе лидировал Макар Манько, за ним последовали Марк Байбокас и Федор Арефьев из спортивной «Виктория».

Победителем в классе F-2B стал Даниил Гордеев, второе место досталось Еве Питерцевой, третье — Евгению Бровкову. Среди юношей до 14 лет здесь первым снова был Макар Манько, вторым — Павел Нифонтов, третьим — Марк Байбокас из спортивной школы «Виктория».

Юные авиамоделисты проявили высокое мастерство в управлении кордовыми моделями самолетов, отточенное на тренировках. Такие соревнования помогают увлечь химкинскую молодежь техническим творчеством и спортом, а также поддерживают стремление к здоровому образу жизни.