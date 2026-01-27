Соревнование по лыжным гонкам пройдет в Одинцове 28 января

Открытые соревнования по лыжным гонкам «Вечерняя гонка Акентьева» пройдут в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 28 января. Старт запланирован на 16:00.

Мероприятие пройдет в формате общего старта свободным стилем. Дистанции рассчитаны на участников разного уровня: от 600 метров для начинающих и детей до 11 километров для опытных спортсменов.

Особенностью гонки станет специальный старт «Чемпионские поколения». На одной трассе выступят легендарные спортсмены, представляющие разные эпохи — от советского времени до новейшей истории России. Среди участников олимпийские чемпионы и призеры Николай Зимятов, Александр Завьялов, Лариса Лазутина и Светлана Нагейкина.

Также в соревнованиях примет участие делегация от биатлона, включая чемпионов и призеров Олимпийских игр Владимира Драчева, Виктора Майгурова, Сергея Рожкова, Николая Круглова-младшего и Наталью Сорокину.