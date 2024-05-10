Соревнование «Кубок Победы» провели в Химках | 360°

Подмосковье 10 мая 2024, 14:19 Соревнование «Кубок Победы» провели в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360 в

В городском округе Химки прошли спортивные соревнования среди семей под названием «Кубок Победы». Мероприятие провели в парке «Дубки»

Муниципальный депутат Надежда Смирнова и лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов обратились к участникам с напутственными словами.

Реклама

«Такой семейный досуг — хорошая возможность стремиться к высоким спортивным результатам, участвовать в соревнованиях и на практике показывать пример здорового образа жизни для подрастающего поколения», — поделился Владимир Харитонов.

В спортивном ориентировании приняли участие семьи, спортсмены и все желающие.

«Несмотря на дождливую погоду, отрадно видеть людей, которые ценят спорт и принимают участие в таких интересных проектах», — сказала Надежда Смирнова.

Целью соревнований является вовлечение юных химчан и их родителей в занятия физической культурой и спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».