Сообщество «Лотос» спасает обреченных на гибель лошадей

В городе Истра Московской области уже четыре года успешно функционирует организация «Лотос». Ее основателем выступила Ирина Попова, у которой с детства была мечта помогать животным. Запуск приюта стал возможен после спасения коня по кличке Лотос, которого ожидала бойня.

За годы работы команда «Лотоса» смогла оказать помощь двадцати лошадям. Сейчас на попечении организации находится около пятнадцати животных, включая выкупленных у мясников и бывших спортивных коней, списанных по возрасту или здоровью.

Основательница проекта Ирина Попова подчеркивает: «Лошадей сегодня отправляют на переработку вагонами. Люди годами их используют, а потом выбрасывают, как ненужную вещь. Мы хотим изменить это отношение».

Волонтеры не только выхаживают животных, но и активно ищут для них новых хозяев или «кураторов» — людей, готовых безвозмездно заботиться о лошадях. Примером успешной работы волонтеров служит история жеребенка, которого мясник предлагал оставить умирать. Благодаря помощи волонтеров он превратился из истощенного животного в красивую вороную лошадь.

Команда «Лотоса» продолжает расти, привлекая все больше энтузиастов, стремящихся подарить лошадям достойную и спокойную жизнь после многих лет службы людям.