Сообщество «Бег на районе» в Красногорске отметило 2 года со дня образования

По случаю этой даты состоялся забег на пять километров вдоль набережной Павшинской поймы. Старт мероприятию дал начальник отдела спортивно-массовой работы управления по физической культуре и спорту администрации округа Валентин Олехнович.

На старт вышли около 130 бегунов не только из Красногорска, но и из столичных районов — Митино, Строгино, подмосковного Реутова и даже из Пскова и Воронежа. Спортсмены с легкостью преодолели дистанцию, ведь тренируются они на регулярной основе.

Сообщество, которое развивают энтузиасты из Павшинской поймы, образовалось из всероссийского движения «Пять верст». В марафонах вдоль набережной по выходным дням участвуют около 100 активистов «Бега на районе». Участник движения Кирилл Рязанцев рассказал, что по воскресеньям бегуны преодолевают более протяженные дистанции — от 15 до 25 километров.

По словам организаторов забегов, главное — не соревнования, а приобщение жителей Красногорска к здоровому образу жизни и поиск единомышленников. Сообщество проводит тренировки по вторникам и четвергам с 20.00. Присоединиться к ним могут все желающие.