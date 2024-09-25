Соматическое отделение больницы в Воскресенске открыли после ремонта

В Воскресенской больнице открыли корпус соматического отделения после обновления. В нем установили современное оборудование, обустроили комфортные палаты и новую игровую комнату.

В обновленном корпусе работают офтальмологическое, детское соматическое, пульмонологическое и ЛОР-отделения. Капитальный ремонт коснулся всех отделений.

Всего за шесть лет здесь восстановили и открыли восемь корпусов. В них закупили современное оборудование.

Поблагодарил главврача и отметил высокий результат совместной командной работы глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин. Сотрудников больницы он отметил почетными грамотами.

Масштабы капитального преобразования оценила и депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева.

«Это дает уверенность, что действительно у нас, в наших медицинских учреждениях работают высококвалифицированные кадры», — прокомментировала она.